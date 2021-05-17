Vineyard Wind: первая крупная оффшорная ветряная электростанция в Америке — центральная часть климатических амбиций Байдена

На этой неделе федеральное правительство дало зеленый свет Vineyard Wind, первой в стране оффшорной ветряной электростанции коммерческого масштаба. Хотя береговый ветер становится все большей частью национальной энергосистемы, оффшорный ветер только начинает развиваться.

Расположен в 15 милях У южного побережья Виноградника Марты этот масштабный проект направлен на обеспечение энергией более 400 000 домов и предприятий Массачусетса, сокращение выбросов углерода и создание тысяч рабочих мест.

Ставки не могли быть выше. Энергосистема Америки нуждается в серьезном обновлении, чтобы соответствовать целям президента Байдена по выбросам. Грязный уголь должен быть заменен гораздо большим количеством солнечной и ветровой энергии, включая серию оффшорных ветряных электростанций, которые начинаются с Vineyard Wind.

И если проект с 84 турбинами потерпит неудачу, он даст боеприпасы критикам, которые утверждают, что морской ветер слишком дорого обходится. тoo ненадежный и слишком сложный.

«Мы действительно чувствуем ответственность за то, чтобы сделать это правильно», — сказал Билл Уайт, вице-президент по морской ветроэнергетике в Avangrid Renewables, которая является совладельцем предприятия Vineyard Wind вместе с Copenhagen Infrastructure Partners. «Мы готовы. Мы готовы. Проект прошел тщательную проверку».

‘Ужасно важно’

Теперь, когда проект получил окончательное крупное федеральное одобрение Бюро по управлению океанами, Vineyard Wind планирует начать строительство в этом году и начать подавать электроэнергию в Массачусетс в 2023 году.

Но это непростая задача. Морские ветряные электростанции должны бороться с бурным морем, плохой погодой и неотъемлемыми проблемами установки гигантских ветряных турбин в море, а затем их подключения к суше за много миль.

«Этот первый проект чрезвычайно важен для правильного запуска этого сектора», — сказал Дэн Шрив, глава отдела глобальной ветроэнергетики консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

Одна из ключевых проблем — это подсоединение экспортных кабелей от ветряной электростанции к электростанциям таким образом, чтобы это не мешало прибрежным общинам.

«В некоторых сообществах мы наблюдаем огромный протест по поводу размещения», — сказал Шрив.

Например, ветряная электростанция на острове Блок, которая находится в 140 милях к юго-западу от виноградника Марты, представляет собой гораздо меньший проект, который был запущен в конце 2016 года и столкнулся с проблемами после того, как был обнаружен подводный кабель. Повторное закапывание кабеля в море оказалось сложной задачей и вызвало споры по поводу стоимости для потребителей.

Компания Vineyard Wind, получившая 33 000 комментариев общественности и прошедшая сотни часов общественных слушаний, также столкнулась с противодействием со стороны коммерческих рыбаков, обеспокоенных влиянием на свою отрасль. Чтобы облегчить эти опасения, разработчики заключили соглашения с Массачусетсом и Род-Айлендом о компенсации рыбакам потенциальной потери дохода.

Avangrid, которая ранее строила оффшорные ветряные электростанции в Европе, приветствовала команду Байдена за одобрение проекта, который томился годами.

«Я не думаю, что это секрет, что администрация Трампа была сосредоточена на продвижении ископаемых видов топлива, а не на проектах по возобновляемым источникам энергии. Было ли это намеренно или нет, но процесс застопорился», — сказал Уайт. «Администрация Байдена разработала общегосударственный подход к оффшорной ветроэнергетике, которого мы никогда раньше не видели».

2,5 триллиона долларов на возобновляемые источники энергии

Оффшорный ветер — центральная часть программы Байдена в области экологически чистой энергии. Президент недавно поставил амбициозную цель сократить вдвое выбросы парниковых газов в США к 2050 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Его климатические цели представляют собой «сложную задачу и потребуют серьезных изменений в энергетической системе страны, которые могут поколебать нынешний топливный баланс», — говорится в отчете исследовательской фирмы Rystad Energy в пятницу.

Rystad Energy разработала модель, которую она считает наиболее достижимой дорожной картой для достижения целей Байдена. Он призывает потратить ошеломляющие 2,5 триллиона долларов на проекты в области возобновляемых источников энергии только в этом десятилетии и резко снизить аппетит Америки к ископаемым видам топлива. Rystad Energy заявила, что к 2030 году потребление угля в США необходимо будет сократить примерно на две трети по сравнению с уровнем 2021 года, а потребление природного газа должно сократиться на 27%.

В то же время, солнечная и ветровая энергетика должна будет резко вырасти, чтобы восполнить пробел и в конечном итоге вырабатывать большую часть энергии в США. Rystad Energy заявила, что к 2030 году необходимо добавить 700 гигаватт ветровой мощности.

Чтобы представить это в перспективе, хотя Vineyard Wind — это большой проект, 800 мегаватт электроэнергии, которые он будет генерировать, — это капля в море того, что необходимо.

«Утверждение этого проекта является важным шагом на пути к достижению целей администрации по созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест в профсоюзах при одновременной борьбе с изменением климата и обеспечении власти нашей нации», — говорится в заявлении министра внутренних дел Деб Хааланд.

Морской ветер особенно важен для обезуглероживания прибрежных северо-восточных штатов. Шрив, исполнительный директор Wood Mackenzie, отметил, что в этих штатах часто проживает густонаселенная территория, но при этом не хватает места или климата, необходимых для крупномасштабной солнечной и наземной ветряной энергетики.

«Но у них действительно есть исключительные морские ветровые ресурсы», — сказал он.

Турбины с приводом от GE

До недавнего времени морские ветровые проекты считались слишком дорогими, чтобы конкурировать с ископаемым топливом. Технологические достижения изменили это мышление.

«Стоимость резко снизилась, — сказал Шрив. «Теперь это жизнеспособно, когда вы как политик можете доказать, что это реальный вариант декарбонизации нашего государства».

Частично ключом к этому является эволюция самих турбин, которые намного мощнее, чем десять лет назад.

Vineyard Wind будет приводиться в движение Haliade-X, самой большой и самой мощной оффшорной ветряной турбиной в мире. Турбина мощностью 13 МВт производства General Electric, (GE) высотой 853 фута, почти такой же высоты, как Эйфелева башня, а его лезвия имеют длину 350 футов.

«Всего за один оборот турбины весь дом в Массачусетсе приведёт в действие в течение дня. Это потрясающе», — сказал Уайт, исполнительный директор Avangrid. «Произошло необычайное ускорение развития технологий».