Gojek и Tokopedia объединяются в GoTo Group

В понедельник гигант Gojek и торговая площадка Tokopedia заявили, что объединили свои предприятия в GoTo Group, крупнейшую технологическую группу в Индонезии.

Андре Соелистио из Gojek возглавит объединенный бизнес в качестве генерального директора GoTo Group, а Патрик Цао из Tokopedia будет президентом GoTo Group. Кевин Алуви останется генеральным директором Gojek, а Уильям Танувиджая останется генеральным директором Tokopedia, говорится в совместном заявлении двух фирм.

В GoTo Group есть:

Общая валовая стоимость транзакций группы (GTV) превысит 22 миллиарда долларов США в 2020 году

Более 1,8 млрд транзакций в 2020 году

По состоянию на декабрь 2020 года общий зарегистрированный парк водителей составляет более двух миллионов человек.

Более 11 миллионов торговых партнеров по состоянию на декабрь 2020 г.

Более 100 миллионов активных пользователей в месяц (MAU)

Экосистема, на долю которой приходится 2% ВВП Индонезии

Сделка, работа над которой ведется уже несколько месяцев, заключена после того, как Gokek потратил несколько кварталов на изучение слияния со своим главным конкурентом в Юго-Восточной Азии Grab.