 

В Кузбассе пенсионерку ограбили в очереди в кассу

17.05.2021, 8:42, Разное
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В очереди в кассу на вокзале в поселке Трудармейский в Прокопьевском районе Кемеровской области стояла 61-летняя пенсионерка. Свой кошелек она держала в руках. Это обстоятельство привлекло внимание злоумышленника. Он выхватил его и бросился наутек.

Сам кошелек, а также часть потерянных купюр сотрудники полиции обнаружили поблизости от мета преступления, передает сайт VSE42.RU. Вскоре им удалось задержать и подозреваемого – им оказался 32-летний местный житель. Общая сумма ущерба от его действий оценивается в четыре тысячи рублей. Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.



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