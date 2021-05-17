В Кузбассе пенсионерку ограбили в очереди в кассу

В очереди в кассу на вокзале в поселке Трудармейский в Прокопьевском районе Кемеровской области стояла 61-летняя пенсионерка. Свой кошелек она держала в руках. Это обстоятельство привлекло внимание злоумышленника. Он выхватил его и бросился наутек.

Сам кошелек, а также часть потерянных купюр сотрудники полиции обнаружили поблизости от мета преступления, передает сайт VSE42.RU. Вскоре им удалось задержать и подозреваемого – им оказался 32-летний местный житель. Общая сумма ущерба от его действий оценивается в четыре тысячи рублей. Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.