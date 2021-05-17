Врач Филиппова опровергла пользу имбиря при похудении

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова развеяла миф о пользе имбиря при похудении. По ее словам, к процессу снижения веса необходимо подходить обдуманно и комплексно, иначе присутствует риск нанесения вреда собственному здоровью.

Американские исследователи не раз заявляли, что регулярное употребление в пищу имбиря помогает быстрее избавиться от лишних килограммов. В продукте содержатся особые вещества, улучшающие обменные процессы. Научные сотрудники провели исследование на женщинах, которые каждый день принимали удвоенную дозу порошка из данного растения. За 12 недель исследования их талии уменьшились в размере.

По словам Татьяны Филипповой, корень имбиря действительно содержит множество полезных веществ, в том числе, калий, кальций, фосфор, железо, разные группы витаминов. Все вместе они способны разогнать обмен веществ, нормализовать давление, укрепить сосуды. Однако не стоит ждать, что после употребления имбиря лишний вес уйдет сам собой.

Продукт не уменьшает жировые отложения. Достичь результата в данном вопросе можно, если перестроить образ жизни. Огромное значение имеет правильный рацион питания, отказ от алкоголя, физическая активность. Если всего этого не делать, то ждать результата – бессмысленно. Имбирь в данном случае будет выполнять роль полезной добавки к суточному рациону.

Источник: www.5-tv.ru