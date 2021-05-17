Кинокритик предсказал успех фильму «Турист» в российском прокате

Художественный фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике ждет успех среди телезрителей. В этом уверен петербургский киновед и радиоведущий Даниил Сегаль.

Мировая премьера состоялась 14 мая в столице ЦАР — Банги. Уже 19 мая «Туриста» представят на суд российского зрителя в эфире телеканала НТВ.

Сегаль считает, что совместную работу кинематографистов из РФ и Центральноафриканской Республике оценят очень высоко. Он уверен, что историю офицера с позывным Турист примут тепло.

«Думаю, что такую картину смотреть обязательно будут. Тем более, что эта тема профильная для НТВ. В данном случае уместно провести параллель с фильмом «Шугалей», который также с успехом прошел на этом телеканале. У них есть свой зритель. На НТВ всегда с успехом идут фильмы про наших десантников. Мне кажется, что эта тема будет очень интересна зрителям», — отметил кинокритик.

Кроме того, Сегаль оценил высокий уровень съемочной группы. Их качественная работа станет еще одной причиной, по которой людям понравится «Турист».

«Уверен, что по телевидению фильм на 100% ждет успех. Тем более, что время показа хорошее. В РФ на такие фильмы есть спрос, и есть публика, которая их ждет», — подвел итог киновед.

Съемки фильма проходили в Центральноафриканской Республике. Он стал первой картиной, полностью снятой на территории ЦАР. История посвящена помощи российских инструкторов, которую они оказали в борьбе с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Специалистов из РФ пригласили официальные власти африканской страны. Они обучают местные вооруженные силы (FACA). Высокий уровень подготовки бойцов позволил им разгромить боевиков.