Зашедший в Черное море британский патрульный корабль идет в Одессу – посольство Великобритании в Анкаре

Британские дипломаты показали прохождение корабля “на пути к Одессе через Черное море”.

“Вместе с НАТО и региональными партнерами Великобритания продолжит поддерживать безопасность и стабильность. Вместе сильнее”, – отметили в британском посольстве.

+Working together with NATO and regional partners, the will continue to support security and stability. #WeAreNATO and #StrongerTogether pic.twitter.com/njdFUy5607

— British Embassy Ankara (@UKinTurkey) May 16, 2021

Контекст:

Новейший корабль ВМС Великобритании HMS Trent входил в Черное море через турецкие проливы одновременно с российским кораблем “Новочеркасск”.

—