16 мая на Донбассе боевики 15 раз нарушили перемирие – штаб ООС

“16 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня. […] На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в воскресенье открывали огонь в районе населенных пунктов Новоселовка (из минометов калибра 82 мм), Водяное (еще и гранатометов различных систем), Катериновка (из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Новотошковское (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Луганское (из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов).

Также обстрелы зафиксированы возле Песок (из ручных противотанковых гранатометов), Троицкого (еще и из крупнокалиберных пулеметов), Старогнатовки (из автоматических станковых гранатометов) и Причепиловки (еще и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов).

17 мая по состоянию на 7.00 штаб ООС зафиксировал одно нарушение боевиками перемирия на Донбассе.

“Оккупанты вели огонь неподалеку от Причепиловка из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки боевых потерь среди наших воинов нет”, – отметили в пресс-центре.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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Контекст:

15 мая боевики 16 раз обстреливали позиции Объединенных сил.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

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