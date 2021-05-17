 

От COVID-19 выздоровело втрое больше украинцев, чем заболело

17.05.2021, 8:10, Новости дня
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“2136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1260 человек, летальных случаев – 109, выздоровело 6869 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране подтвердили 3620 новых случаев COVID-19 и 133 смерти.

По данным Степанова, в воскресенье в Украине провели 17 306 тестирований на коронавирус, в том числе 9966 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Донецкой (190) и Ровенской (182) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 156 000 случаев коронавирусной инфекции, скончались 48 184 пациента с COVID-19, выздоровели 1 864 593 человека.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/927812211095108

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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