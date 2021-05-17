 

Блинкен планирует обсудить с Лавровым газопровод “Северный поток – 2”

17.05.2021, 8:10, Новости дня
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“Я полагаю, что это может произойти во время двухсторонних переговоров. Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову. Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к “Северному потоку – 2″ и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность”, – посвнили в Госдепе.

При этом в ведомстве отметили, что не стремятся к эскалации и ищут с Россией “более предсказуемые, стабильные отношения”.

“Мы смотрим на области, где Россия вела себя агрессивно и предпринимала злонамеренные действия, за которые, как сказал президент [США Джо Байден], придется заплатить. Мы не собираемся бездействовать”, – предупредил представитель Госдепартамента США.

Контекст:

Лавров встретится с Блинкеном 20 мая на полях министерской сессии Арктического совета, отметило РБК. В ходе телефонного разговора 12 мая с Лавровым Блинкен заявил о защите своих граждан и национальных интересов в ответ на злонамеренные действия России.

В Арктический совет входят восемь государств: Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Пост председателя в Арктическом совете перешел к России в мае этого года на период по 2023 год.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Германия настаивает на завершении строительства. “Газ, который еще не пошел по “Северному потоку – 2″, не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию”, – подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы 20 апреля.

Компания Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта осталось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это 5% от общей протяженности газопровода.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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