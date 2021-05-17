Аномальная засуха в США вынуждает торговать водой наравне с золотом и нефтью

Власти штата Калифорния (США) объявили о небывалой засухе на большей части самого густонаселенного штата страны на фоне «острой нехватки воды» в северной и центральной частях штата.

Декларация, расширенная губернатором Гэвином Ньюсомом в понедельник, теперь включает 41 из 58 округов, охватывающих 30% почти 40 – миллионного населения Калифорнии.

Снежный покров Сьерра-Невады, который обеспечивает около трети воды штата, 1 апреля составлял всего 59% от среднего уровня. В это время года он обычно находился на пике.

По словам местных властей, этот год является уникальным в истории штата из-за необычайно теплых температур в апреле и начале мая. Это привело к быстрому таянию снежного покрова Сьерра-Невады на водных путях, питающих реку Сакраменто, которая, в свою очередь, обеспечивает большую часть летнего водоснабжения штата.

Администрация призывает жителей ограничить пользование водой, будь то ограничение полива на открытом воздухе, проверка на утечку или более короткий душ и выключение воды при мытье посуды или чистке зубов.

Некоторые домохозяйства на Тайване остаются без водопровода под два дня в неделю после многомесячной засухи, иссушившей водохранилища острова и популярное среди туристов озеро.

Власти бурят дополнительные скважины и используют военные самолеты для сброса химических веществ, образующих облака, в надежде вызвать дождь. Правительство выделило деньги на добычу питьевой воды из моря.

Фермеры, которым нужно затопить рисовые поля, чтобы вырастить рис, корень лотоса и другие жаждущие культуры, сильно пострадали.

– Цветы лотоса и семена, которые я посадил, уже не дают хороших плодов, – сказал Чэнь Цзю-лан, фермер из южного города Тайнань, стоявший на засохшем рисовом поле.

По данным правительства, количество осадков за семь месяцев по февраль было меньше половины исторического среднего показателя. Впервые за 56 лет в 2020 году тайфуны не обрушились на Тайвань.

Часть популярного среди туристов озера Сан-Мун высохла.

– Наш бизнес сократился на 90%, – сообщил Ван Ин-Шэнь, председатель группы предпринимателей, сдающих лодки в аренду приезжим.

На этой неделе в некоторых районах прошел небольшой дождь, но министр экономики Ван Мэйхуа предупредил, что в четверг ограничения могут быть ужесточены.

В марте министерство экономики выделило 2,5 миллиарда новых тайваньских долларов на бурение скважин и аварийное опреснение морской воды.

Рынок позволяет фермерам, хедж-фондам и муниципалитетам хеджировать ставки на будущие цены на воду и ее доступность на западе США. Новая торговая схема была объявлена в сентябре, вызванная усиливающейся жарой, засухой и лесными пожарами в регионе.

Исследователи считают, что новый рынок прояснит некоторую неопределенность вокруг цен на воду для фермеров и муниципалитетов, помогая им бюджетировать этот ресурс.

Однако некоторые эксперты говорят, что обращение с водой как с товаром передает права человека в руки финансовых институтов и инвесторов.

Некоторые исследователи считают, что данная ситуация говорит о неизбежном крахе, и что пора задуматься над тем, чтобы выращивать свою собственную пищу и добывать воду, так как имеющихся объемов на всех не хватит.

Наблюдая за происходящим, становится понятным желание предыдущего президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Вероятно, пока не видно другого способа в перспективе получить пресную воду в необходимых объемах.