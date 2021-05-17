Facebook зафиксировал рост рынка «дезинформации как услуги»

Распространяющие фейк-ньюс «фабрики троллей», «боты» и даже вполне приличные маркетинговые агентства в последние годы стали обыденностью. Но служба безопасности Facebook сообщила, что ситуация становится хуже и в области дезинформации в интернете сформировался настоящий рынок, который только растет.

Недавно служба безопасности Facebook отчиталась о том, что социальная сеть раскрыла и пресекла деятельность очередной порции фейковых аккаунтов, объединенных в сеть. Если точнее, компания называет это «координированным недостоверным поведением» (Coordinated Inauthentic Behavior, CIB). Под CIB подразумевают явно согласованные действия нескольких учетных записей с целью манипуляции общественным мнением, разжигания социальных противоречий и распространения искаженной или недостоверной информации.

В апреле сотрудники корпорации выявили и устранили девять таких CIB-сетей, включавших более полутора тысяч аккаунтов в основной соцсети, 141 учетную запись в Instagram, а также 724 публичные страницы и 63 сообщества. Как пишет издание CyberScoop, после того, как глава службы кибербезопасности компании Натаниэль Гляйхер (Nathaniel Gleicher) поделился отчетом с прессой, среди экспертов разразилась очередная дискуссия по вопросу: а что со всем этим делать?

Кроме абстрактных цифр, Гляйхер сообщил, что CIB-сети стали меньше сами по себе, но их количество растет. В апреле активность таких группировок, например, была сконцентрирована на информационной повестке шести стран: Палестины, Азербайджана, Центральноафриканской республики (ЦАР), Мексики, Перу и Украины. Причем в последних трех случаях работали по две сети распространителей дезинформации.

В большинстве случаев внутреннее расследование Facebook показало бенефициантов кампаний. Среди них были, например, кандидаты на выборах в Мексике и радикальные политические организации в ЦАР. Не обошлось и без государственного влияния — одна из CIB-сетей, нацеленных на Украину, явно работала в интересах правящей партии «Слуга народа». В большинстве случаев деятельность дезинформаторов касалась либо местной, либо региональной политики и внутренних национальных конфликтов.

Комментируя отчет Facebook, эксперты, естественно, вспоминают «русский след» в предвыборных ралли США, но не только его. Из недавних громких скандалов, плохо известных в русскоязычном сегменте интернета, выделяется история с израильской лоббистской фирмой Archimedes, которая использовала подставные аккаунты из Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки для продвижения интересов своих клиентов.

Тем не менее эта же организация служит отличным примером, как можно ограничить CIB-деятельность: после того как Archimedes уличили в подобных методах, она прекратила любые кампании в медиа под своим или другим именем (насколько известно). То есть репутационные потери оказались выше, чем польза от манипуляции общественным мнением. Именно таким образом исследователи и специалисты по кибербезопасности предлагают бороться с дезинформацией, фейк-ньюс и манипуляциями в Сети.

Понятно, что полностью это явление таким образом устранить не получится, но хотя бы крупные и ценящие свое имя организации не будут играть настолько «грязно». Иными словами, если лишить злоумышленников крупных заказчиков, рынок «похудеет». А в современном мире будет довольно трудно надолго утаить связь компании, например, с «фабриками троллей». И если удастся сформировать такое отношение к пользующимся CIB-сетями, чтобы их репутация сильно портилась, это может стать ограничителем.

А пока такой консенсус не сформирован, ситуация только ухудшается. Социальные сети ищут способы своими силами бороться с дезинформацией, фейк-ньюс и манипуляциями общественным мнением, но это все равно происходит постфактум. А значит, своей цели злоумышленники успевают добиться. Необходимо превентивное решение, и каким оно будет — большой вопрос.