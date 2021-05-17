 

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

17.05.2021, 7:56, Новости дня
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Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры в понедельник днем.

«Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая. Кроме того, в Москве и Подмосковье в понедельник действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду с 09.00 до 21.00.



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