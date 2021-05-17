 

Масштабные учения с участием военных НАТО начались в Эстонии

17.05.2021, 7:56, Новости дня
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Ежегодные учения «Весенний шторм», в которых примут участие почти 7 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО, пройдут в Эстонии с 17 мая по 5 июня, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

«Учения «Весенний шторм» пройдут в северном и центральном регионах Эстонии с 17 мая по 5 июня. В них примут участие почти 7 тыс. военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений будут сосредоточены на Центральном полигоне сил обороны», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Весенний шторм» – это крупнейшие ежегодные учения сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Как и в прошлом году, учения пройдут в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками.

Тем временем военный эксперт Иван Коновалов оценил учения НАТО в Эстонии.

«Натовские подразделения находятся у российских границ, что является прямым нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и блоком от 1997 года. В документе, в частности, говорится о том, что стороны будут стремиться к транспарентности, предсказуемости и взаимному доверию в отношении размеров и функций военных сил», – сказал Коновалов в разговоре с RT.

В действительности войска альянса постоянно находятся у российских границ, отметил специалист.

Он подчеркнул, что на учениях отрабатываются наступательные действия, а не оборонительные мероприятия.

«Кроме того, будет увеличиваться ударная составляющая учений блока, особенно в Восточной Европе. Мы уже сейчас это видим. Например, тот факт, что французская танковая рота и ударные вертолеты Великобритании примут участие в «Весеннем шторме», говорит о подготовке к наступательным действиям, а не к оборонительным, как транслируют на Западе», – объяснил Коновалов.

Специалист назвал учения провокацией и отметил, что именно действия Североатлантического альянса представляют угрозу для России, а не наоборот

Напомним, 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках крупнейших за 25 лет учений Swift Response.



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