«Пятёрочка» будет минировать дорогие товары для предотвращения их кражи

Сеть супермаркетов «Пятёрочка» заявила о внедрении новой системы против воровства товаров.

Теперь на товарах стоимостью более 2000 рублей будут располагаться маленькие аналоги противопехотных мин, которые сдетонируют при попытке выноса товара через специальный турникет.

«Пятёрочка» позаботилась о покупателях и маленькие капсулы с пластичной взрывчаткой, эквивалентную 0,25кг тротила, не будут убивать человека при краже. Бирки с минами планируют установить на элитный алкоголь и импортные продукты. Для защиты персонала супермаркета, всем кассирам выдадут бронежилеты и шлемы.

Руководство сети также попросило малоимущих граждан и пенсионеров, ищущих просроченную продукцию в мусорных баках, предупреждать администрацию магазина о нахождении маленьких зеленых капсул среди просроченных продуктов и не пытаться их разобрать в домашних условиях.

—