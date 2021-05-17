Российские ученые рассказали о двух направлениях развития астрономии

Как сообщили в Институте космических исследований РАН, современная астрономия использует два основных пути, двигаясь по которым, ведется сбор важной информации об окружающем мире.

Первый предполагает создание все более мощных телескопов, позволяющих заглянуть дальше в глубины Вселенной. Второй же состоит в том, чтобы использовать целую систему малых телескопов и формировать базу данных, исходя из наблюдений при помощи обычных приборов.

Также ученые отметили, что главным открытием последних десятилетий стали гравитационные волны. Само лишь осознание их существования позволило объяснить многие явления в космосе, которые ранее считались загадочными. Речь идет об источниках гамма-излучения, черных дырах и пр.