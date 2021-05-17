 

Экологи бьют тревогу! – Строительство «Северного потока-2» увеличило число случаев депрессии у пингвинов на 70%

17.05.2021, 7:24, Разное
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Шведская экологическая ассоциация «Tunberg Monitoring» представила в ООН доклад о вредоносном влиянии строительства трубопровода «Северный поток-2» на психическое здоровье королевских пингвинов.

По данным учёных, из-за шума, производимого строительной техникой, птицы на 70% чаще стали впадать в депрессию.

Экологи бьют тревогу! - Строительство «Северного потока-2» увеличило число случаев депрессии у пингвинов на 70%Популяции краснокнижных пингвинов, обитающие на островах в 20 километрах от трубопровода, испытывают серьёзный стресс из-за работы буровых и сварочных установок. Экологи отмечают, что в случае, если «Северный поток-2» будет введён в эксплуатацию, это может вызвать волну самоубийств среди королевских пингвинов и нанести непоправимый ущерб их популяции.

Президент ассоциации, шведская экоактивистка Грета Тунберг потребовала сдвинуть трубопровод на 400 километров южнее, чтобы исключить вред этим редким птицам. В этом случае труба должна пройти по территории Латвии, Польши и Украины.

– Мы ведём счёт жертвам российской диктатуры. Сергей и Юлия Скрипаль, Алексей Навальный, а теперь пингвины. Ничто не забыто, никто не забыт. Мы будем бороться за этих животных до последнего вздоха. Если потребуется, то мы встанем на пути трубопровода с бессрочным пикетом и будем требовать, чтобы Россия перестала губить нашу планету своими империалистическими проектами, – заявила Грета Тунберг.

Экологи также отметили, что американские танкеры со сжиженным газом очень нравятся королевским пингвинам и вызывают у них положительные эмоции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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