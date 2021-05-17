 

Официантов и таксистов будут штрафовать за нецелевое использование чаевых

17.05.2021, 7:19, Разное
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Госдума одобрила поправки в КоАП, согласно которым надзорные органы будут более строго следить за тем, как официанты и таксисты распоряжаются деньгами, получаемыми «на чай».

Cредства можно будет использовать только для приобретения пакетированного или листового чая, чайных сервизов и воды.

Согласно данным Росстата, только 11% получаемых официантами и таксистами чаевых используются по целевому назначению. Остальные средства идут на приобретение еды, оплату мобильной связи, цветы, одежду и поездки на общественном транспорте. По мнению депутатов, нецелевое использование этих средств является обманом по отношению к клиентам, которые дают работникам деньги именно на покупку чая. После вступления поправок в силу таксисты и официанты, замеченные в нецелевом использовании чаевых, могут быть наказаны штрафом на сумму до 15 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 2 месяцев.

– Я лично сталкиваюсь регулярно с этой проблемой. Дал человеку денег на чай, а он выходит и тут же покупает на них сигареты. Разве это нормально? Представьте, что церковь бы тратила деньги ящика для подаяний для покупки дорогих автомобилей и строительства элитной недвижимости. Мы не можем допустить подобный произвол, тем более что дело касается денег граждан. Будем строго следить и беспощадно карать за злоупотребления зажравшихся официантов, – сказал автор законопроекта, депутат от ЛДПР Роман Мадянов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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