Европарламент потребовал от Израиля свернуть систему “Железный купол”

Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал от Израиля немедленно дезактивировать и затем поэтапно свернуть систему “Железный купол”.

По мнению евродепутатов, она является неконвенциальным средством ведения войны, не проходила международные проверки и может угрожать населению Палестины и её формированиям обороны.

– Использование Израилем системы противоракетной обороны Iron Dome вносит существенный дисбаланс в силы сторон, ограничивает возможности обороны Палестины и её военную активность, – говорится в резолюции. – Израиль обязан немедленно дезактивировать систему Iron Dome и предоставить международному сообществу план по ее поэтапному сворачиванию.

Резолюцию инициировала фракция “Европейские объединённые левые”, за неё проголосовали также “Зелёные” и “Христианские демократы”. Подобный документ не обязателен для исполнения, но должен учитываться институтами ЕС.

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