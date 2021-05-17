 

Продуктовым супермаркетам разрешат брать плату за вход

17.05.2021, 7:15, Разное
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В связи с участившимися случаями посещения гражданами магазинов без совершения покупок и в рамках меры поддержки предприятий в сфере торговли Минпромторг издал постановление, позволяющее продуктовым супермаркетам взимать плату за посещение торгового зала.

В ведомстве полагают, что таким образом торговые сети смогут покрыть расходы на доставку и хранение продуктов, а также компенсировать урон от воровства недобросовестных граждан.

– В условиях пандемии мы просто обязаны оказать поддержку торговым сетям, которые в связи с ростом цен теряют доходы. В то же время неэтично посещать магазин, ничего не покупая. Одно дело, если речь идёт об автосалоне, мебельном магазине или магазине бытовой техники, но в продуктовом можно же купить хлеб или «Роллтон». А то многие ходят в магазин как в музей, но за посещение музея взимается плата, а за посещение магазина – нет. Разве это справедливо? – отметил министр торговли Денис Мантуров.

Положение разрешает объектам торговли самостоятельно устанавливать размер платы за вход, но рекомендует учитывать регион расположения торговой точки, площадь торгового зала (для магазинов площадью более 1 000 кв. м стоимость будет выше), возраст посетителя и другие факторы.

В торговых сетях заявили о намерении в кратчайшие сроки реализовать постановление и уже начали установку турникетов на вход и при выходе. Покупателям, потратившим в магазине сумму, считающуюся магазином большой, могут списать в чеке плату за посещение.

Если эксперимент будет признан успешным, в дальнейшем нововведение могут распространить и на магазины с другими группами товаров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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