За неделю по территории Израиля выпущено 3,1 тыс. ракет – ЦАХАЛ

“[Находящиеся в Палестине организации] ХАМАС и Исламский джихад выпустили 3100 ракет из [сектора] Газы за последние семь дней. Это самая высокая ежедневная частота ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в истории страны”, – говорится в сообщении.

ЦАХАЛ подчеркивает, что “угроза реальна”.

“Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищаться”, – заявили в Армии обороны Израиля.

Ранее в тот же день ЦАХАЛ сообщал, что 15% ракет, запущенных ХАМАС и Исламским джихадом, падает в самом секторе Газа, и это привело к гибели около 20 палестинцев.

“Подумайте об этом так: примерно каждая седьмая ракета, которую запускает ХАМАС, поражает их собственный народ”, – говорится в твите.

Контекст:

Для нейтрализации ракет Израиль использует систему противовоздушной обороны “Железный купол”.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

На утро 16 мая в Израиле погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище).

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным на 16 мая в результате конфликта погибли как минимум 137 палестинцев, отмечает Al Jazeera.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что в результате обстрелов в Газе повреждено 35 школ, еще 29 превращены во временные убежища для пострадавших. Также повреждены около 200 жилых домов, сотни людей остались без крова. Более 10 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов, большинство из них дети. В Израиле также повреждены три школы.

