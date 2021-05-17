В Европе запретили оборот биткоинов, при майнинге которых использовался уголь

C 1 июня при проведении любой транзакции в биткоинах на территории Евросоюза нужно будет доказать, что для добычи криптовалюты не использовалась «грязная» электроэнергия.

Майнинг (добыча) криптовалют заключается в использовании имеющегося у «добытчика» компьютера для обеспечения деятельности криптовалютных платформ. Компьютер круглые сутки проводит сложные вычисления, за выполнение которых майнер получает вознаграждение в криптовалюте. Получение этого вознаграждения и является целью майнера.

Для работы компьютеров, поддерживающих криптовалютную платформу, требуется большое количество электроэнергии. Часть этой энергии вырабатывается электростанциями, использующими уголь. Это приводит к выбросам парниковых газов, загрязнению окружающей среды твёрдыми частицами, сажей и окислами азота.

Решение исключить из оборота биткоины, добытые на «грязной» энергии, Европарламент принял по предложению немецкой партии «Союз 90/Зелёные». Её председатель Анналена Бербок в четверг на заседании Европарламента заявила: «Майнеры извлекают доход из своей деятельности. Но их доход оборачивается расходом для окружающей среды. Каждый биткоин – ещё один шаг к глобальному потеплению. Биткоины – это плата за убийство нашей прекрасной планеты».

С 1 июня к каждому биткоину должен прилагаться цифровой сертификат его «зелёного» происхождения. Получить такой сертификат могут майнеры, заключившие договор о поставке энергии с электрокомпаниями, не использующими уголь. Пока непонятно, где такие сертификаты могут взять владельцы уже существующих биткоинов. Возможно, их валюта превратится в пыль.

Предполагается, что на сессии в сентябре Европарламент распространит сегодняшнее решение на другие криптовалюты, а также иные, кроме угля, «грязные» энергоносители.

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