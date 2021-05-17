Титул «Мисс Вселенная» получила представительница Мексики

Андреа Меса из Мексики победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», сообщают информационные агентства.

В финал также попали девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Конкурс проводился во Флориде (США). От РФ участвовала Алина Санько («Мисс РФ 2019»), передает РИА «Новости».

Напомним, прежде титул принадлежал представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.