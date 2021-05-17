 

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница Мексики

17.05.2021, 6:58, Новости дня
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Андреа Меса из Мексики победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», сообщают информационные агентства.

В финал также попали девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Конкурс проводился во Флориде (США). От РФ участвовала Алина Санько («Мисс РФ 2019»), передает РИА «Новости».

Напомним, прежде титул принадлежал представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.



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