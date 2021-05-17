 

Смартфоны Huawei P50 будут выпускать исключительно с китайскими экранами

17.05.2021, 6:26, Новости дня
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Как стало известно из источников, близких к компании Huawei, новые смартфоны модели Р50 будут выпускаться исключительно с экранами китайского производства. Эксперты говорят, что главной причиной тому стали американские санкции, из-за которых производитель не может рассчитывать на зарубежные комплектующие.

После того, как ограничения были введены в прошлом году, китайскому гиганту индустрии не оставалось ничего другого, кроме как создавать собственные запчасти. Также он может рассчитывать теперь только на поставщиков из самой Поднебесной.

В модели Р50 станут использовать экраны двух других китайских производителей – Visionox и BOE, уточняет источник. Кстати, речь идет об изогнутых современных дисплеях для всех версий линейки.



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