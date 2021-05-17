После обновления смартфоны Xiaomi Mi Note 10 Lite перестали заряжаться

Проблемы появились после установки патча, который обновил прошивку смартфонов до уровня MIUI 12.1.3.0. В результате посыпались жалобы от владельцев смартфонов Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Пользователи утверждают, что аккумулятор больше не хочет заряжаться полностью. В большинстве случаев процесс останавливается на 97%, хотя иногда индикатор показывает близкие значения, но никогда не 100%.

По мнению экспертов, данная проблема точно имеет программное происхождение. Где-то закралась ошибка в предоставленных обновлениях. Остается только надеяться, что разработчик без промедления признает ее и возьмется за исправление. Xiaomi, к сожалению, в таких вопросах редко проявляет оперативность.