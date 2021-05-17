 

Стали известны размеры штрафов за разглашение знаменитостями тайн ТВ-шоу

17.05.2021, 6:16, Разное
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В Сети появились данные о размеров штрафов для отечественных звезд, участвующих в различных ТВ-шоу. Денежные взыскания на миллионы рублей грозят им в случае разглашение тайн, ставших известными им в ходе съемок.
Звезды отечественного шоу-бизнеса получают неплохие гонорары за свое участие в различных шоу на телевидении. Однако после визита в студию селебрити могут не только заработать, но и потерять средства. Так, каждое ТВ-шоу предусматривает как оплату труда членов жюри или участников, так и штрафы, например, в случае разглашения секретов, ставших им известными в ходе работы.

Так, в полюбившемся россиянам шоу «Маска» наказание за «утечку» информации составляло 2 миллиона рублей. Причем скрывавшийся в образе ананаса Иосиф Пригожин в случае разглашения тайн телепередачи, заплатил бы существенно большую сумму. Такое решение организаторы аргументировали тем, что среди судей находилась его супруга Валерия.

Суровы и постановщики «Холостяка», любая из его участниц должна была бы выплатить 5 миллионов рублей. Такая мера была предусмотрена за раскрытие ими деталей раньше положенного времени. Запрещается девушкам в период съемок и вести социальные сети, публиковать в них снимки или ролики. В этом случае им придется заплатить уже порядка 300 тысяч рублей.

Оштрафовать могут и в разнообразных ток-шоу, причем даже их завсегдатаев, например, Юрия Фирсова, вдовца Валентины Легкоступовой. При том, что вначале за каждый выпуск он пополнял свой бюджет на 300 тысяч рублей, сейчас за каждый эфир ему платят уже полмиллиона. Однако если супруг покойной певицы проговориться даже о теме следующей, еще не вышедшей программы, он те только лишится гонорара, но и сам будет вынужден заплатить штрафную сумму, оговоренную в договоре.

Источник: riafan.ru



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