 

Земан назвал возможного преемника

17.05.2021, 6:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Чехии Милош Земан рассказал, кого видит на посту главы государства после своего ухода.

Земан сказал, что нынешний глава правительства Андрей Бабиш «заслуживает, чтобы стать кандидатом». Сам Земан «за него совершенно точно голосовал бы». По словам президента, Бабиш «сделал огромный объем работы в отличие от тех, кто только занимается критиканством», передает ТАСС со ссылкой на радио «Частота–1».

Напомним, Земан побеждал на президентских выборах в 2013 и 2018 годах. Очередные выборы должны состояться в январе 2023 года. Земана и Бабиша связывают давние дружеские и даже союзнические отношения. До обвинений в адрес РФ из-за инцидента во Врбетице Бабиша считали «условно пророссийским» политиком. Накануне Земан заявил, что взрывы во Врбетице могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Бабиш сказал, что полиция расследует только одну версию – о причастности России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / Компания Microsoft добавила функцию автозаполнения в менеджер паролей Authentificator

20.02 / Трамп назвал Twitter скучным и отказался туда возвращаться

22.12 / Посол рассказал, обсуждают ли в ЕС снятие ограничений на въезд с граждан третьих стран

10.01 / Блогер связал таинственные огненные шары с перевалом Дятлова

01.10 / В Общественной палате назвали главную проблему нацпроекта «Экология»

08.07 / В Палате представителей США предложили увеличить военную помощь Украине в 2021 году

04.07 / Близкий к следствию источник подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

25.08 / В праздновании 29-й годовщины независимости Украины приняли участие 50 тыс. граждан – Нацполиция

24.11 / “Не пытайтесь повторить мой опыт”. Волочкова в микрострингах показала коронный трюк

21.02 / Анонсированы масштабные учения ВДВ России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика