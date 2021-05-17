Земан назвал возможного преемника

Президент Чехии Милош Земан рассказал, кого видит на посту главы государства после своего ухода.

Земан сказал, что нынешний глава правительства Андрей Бабиш «заслуживает, чтобы стать кандидатом». Сам Земан «за него совершенно точно голосовал бы». По словам президента, Бабиш «сделал огромный объем работы в отличие от тех, кто только занимается критиканством», передает ТАСС со ссылкой на радио «Частота–1».

Напомним, Земан побеждал на президентских выборах в 2013 и 2018 годах. Очередные выборы должны состояться в январе 2023 года. Земана и Бабиша связывают давние дружеские и даже союзнические отношения. До обвинений в адрес РФ из-за инцидента во Врбетице Бабиша считали «условно пророссийским» политиком. Накануне Земан заявил, что взрывы во Врбетице могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Бабиш сказал, что полиция расследует только одну версию – о причастности России.