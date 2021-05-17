 

Экс-участница группы «ВИА Гра» заявила о домогательствах Меладзе

17.05.2021, 6:00, Новости дня
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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник сообщила о домогательствах продюсера и композитора Константина Меладзе.

Об этом Найник рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В группу ее пригласил Валерий Меладзе, когда ей было 23 года. Они приехали в студию звукозаписи, где встретились с Константином Меладзе. «Он тогда рассказывал: Ани Лорак умоляет меня с ней поработать. Я запомнила это. И через несколько лет с ней это происходит», – приводит слова Найник Пятый канал.

Она сказала, что впервые встревожилась из-за поведения Меладзе, когда тот ее не по-отечески приобнял при прощании, тогда девушка очень напряглась. Меладзе уехал, но у них началась переписка. Найник «поняла, что (Меладзе) со всеми девочками так переписывается».

«Потом меня вызывает Костя на ковер – что-то ему не понравилось», – рассказала она, пояснив: «Приезжаю с гастролей, вся никакая. И он говорит: «Ну, что делать-то с тобой?». Он интеллигентно общается, какие-то темы такие скользкие он не затрагивает. «Что-то не очень у нас с тобой, танцуешь плохо». И как-то общаемся дальше, общение не клеится, ко мне претензий я не понимаю».

«Я – как кролик на удава – смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени», – сообщила Найник, добавив, что Меладзе «начал хватать» ее «за нижнюю часть бедра». Найник заявила, что ее «скукожило, руки его ходили сильнее и сильнее». По словам артистки, она никогда не оказывалась в подобных ситуациях и не знала, как себя вести. В итоге она просто аккуратно отстранилась.

Через полгода после этого она ушла из коллектива. По ее словам, Меладзе потом называл ее профнепригодной. Следом за ней из группы ушла и Алена Винницкая, которая, по мнению Найник, также отказала продюсеру в интиме.

Напомним, как сообщали СМИ, Лорак намекала, что Меладзе предлагал вступить в сексуальные отношения, обещая славу, но певица отказалась. Позднее Лорак заявила, что ее неправильно поняли. Украинская певица Оля Полякова «поддержала» свою соотечественницу, обвинив продюсера Меладзе в домогательствах. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Грановская вступилась за продюсера.



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