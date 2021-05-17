 

Появились сведения о «близости» Гейтса и педофила-финансиста Эпштейна

17.05.2021, 6:00, Новости дня
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Ныне покойный банкир Джеффри Эпштейн, обвиненным в торговле несовершеннолетними, советовал основателю Microsoft Биллу Гейтсу развестись с женой, сообщают СМИ.

Daily Beast со ссылкой на источники утверждает, что Гейтс посещал встречи у Эпштейна, желая «сбежать» от брака, который называл «токсичным». Гейтс и Эпштейн считали эту тему забавной, утверждает источник, посетивший несколько встреч. По его словам, для Гейтса это были «передышка от брака» и «способ сбегать от Мелинды». При этом, как утверждается, Гейтс и Эпштейн «были очень близки».

По версии Daily Beast, встречи в 2011–2014 годах проходили десятки раз, в основном в доме банкира на Манхэттене. Гейтс призывал Эпштейна реабилитировать имидж в СМИ и обсуждал возможность участия банкира в своем благотворительном фонде, передает РИА «Новости».

Представитель Гейтса заявил, что такое описание встреч искажает факты. Кроме того, представитель назвал «ложным» «любое утверждение о том, что Гейтс пренебрежительно отзывался о своем браке или Мелинде».

Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с Эпштейном.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.



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