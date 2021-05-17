Ученые предлагают новый метод поиска внеземной жизни

Японские ученые предлагают использовать искусственный интеллект для поиска жизни на других планетах. При этом имеется в виду, что живые организмы могут существовать не только в форме белковых соединений, как на Земле.

По словам экспертов, существовавшие доныне методики поиска живых организмов в космосе слишком сужают рамки исследований. Иначе говоря, когда мы ищем жизнь в далеком космосе, то пытаемся обязательно отыскать те же ДНК, которые мы встречаем на своей планете. А где-то за сотни и тысячи световых лет они могут быть иными.

Суть нового метода состоит в том, чтобы обучить ИИ отличать живые организмы от обычных органических соединений. При этом нейросеть сможет анализировать весь комплекс полученных данных, а не отдельные признаки.