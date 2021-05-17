Эксперты рассказали, кто зарабатывает на космосе

По словам экспертов, в современной космической отрасли доля частного капитала достигает уже трех четвертей. Она постоянно росла за последние полтора десятилетия и продолжит увеличиваться в будущем, говорят специалисты.

По прогнозам, до 2027 года весь мировой космический рынок достигнет стоимости 32,4 млрд американских долларов. Такие огромные средства не тратят просто так, говорят эксперты. Тем более, когда речь идет о значительном преобладании частного капитала.

Такая картина наблюдается во всех космических державах, в том числе и в России. Давным-давно на коммерческую основу поставлена эксплуатация спутников и полеты в стратосферу. Кроме того, отлично зарабатывают производители ракет и космических аппаратов. Постепенно космос начинает становиться не только окупаемой, но и прибыльной сферой для инвестиций.