 

Глава РАН назвал причины падения качества образования в России

17.05.2021, 5:02, Новости дня
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Падение качества образования в РФ обусловлено отсутствием идеологии в российских школах, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается… Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране», – цитирует его РИА «Новости». Глава РАН выступил на форуме «Молодежь и наука».

Также Сергеев предложил внедрять в школы ценность науки, глава РАН уверен, что со временем это поможет российским ученым соревноваться за лидерство с другими странами. Сергеев отметил, что профессия учителя не считается престижной.

Глава РАН уверен, что решение проблемы повышения качества высшего образования необходимо искать на уровне школ, где сейчас наблюдается целый ряд проблем.

Ранее на форуме «Молодежь и наука» заявили о создании научного центра по IT, биологии и химии.



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