 

Тело мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Петербурге

17.05.2021, 5:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В петербургском салоне эротического массажа нашли тело мужчины с ушибами, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Тело нашли в отеле на улице Рузовской, на его руках, ногах и туловище зафиксировали ушибы, сказал собеседник Пятого канала.

Причина смерти не сообщается, обстоятельства гибели устанавливаются, проводятся экспертизы.

Источник «Комсомольской правды» уточнил, что тело нашли в помещении для массажа в отеле «Мистери» 15 мая. Отмечается, что часовой эротический сеанс массажа в этом учреждении стоит 2800 рублей.

В 2019 году в Москве девушка умерла после массажа лица в местном медицинском центре.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Украинская прокуратура открыла производство по факту задержания сотрудника “Радио Свобода” в Крыму

27.12 / Трамп заявил, что карантин в США нанес больше вреда, чем коронавирус

13.02 / Украина призвала Россию вывести с Донбасса армию и наемников, забрать оружие и вернуть контроль над границей

29.12 / В Украине за сутки подтвердили 6988 случаев COVID-19

08.04 / Робот LOLA обучен помогать себе руками на труднопроходимых участках

27.09 / Глава Азербайджана заявил о жертвах после обстрела со стороны Армении

01.12 / В СНБО рассчитывают завершить вакцинацию украинцев от коронавируса к концу 2021 года

20.01 / Больше половины украинцев не захотели делать прививку от COVID

21.01 / Пионтковский: Очень хорошие слухи в Вашингтоне – послом США в Украине могут назначить Волкера

13.04 / В сети снова опубликованы персональные данные более миллиона людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика