Тело мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Петербурге

В петербургском салоне эротического массажа нашли тело мужчины с ушибами, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Тело нашли в отеле на улице Рузовской, на его руках, ногах и туловище зафиксировали ушибы, сказал собеседник Пятого канала.

Причина смерти не сообщается, обстоятельства гибели устанавливаются, проводятся экспертизы.

Источник «Комсомольской правды» уточнил, что тело нашли в помещении для массажа в отеле «Мистери» 15 мая. Отмечается, что часовой эротический сеанс массажа в этом учреждении стоит 2800 рублей.

В 2019 году в Москве девушка умерла после массажа лица в местном медицинском центре.