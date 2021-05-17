Президент Чехии: причиной взрывов во Врбетице в 2014 году могла быть попытка скрыть недостачи

Причиной взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году могла стать попытка скрыть недостачи. Эту версию озвучил президент Чехии Милош Земан в интервью радиостанции F1, его слова приводит Idnes.cz.

«Я спросил [главу Минюста Марию] Бенешеву, какова третья версия случившегося. Она сообщила, что речь может идти о сокрытии недостачи в Врбетице. Старая версия о неосторожном хранении боеприпасов существовала уже много лет», —сказал он.

Земан считает серьезными обвинениями версию о том, что за взрывами стоит Россия. По его словам, это необходимо расследовать.

Также чешский президент выразил недовольство по поводу того, что РФ включила Чехию в список недружественных стран. «Это ошибка — делать врагов из бывших друзей», — считает Земан.

Ранее генеральный прокурор Чехии Павел Земан объявил об отставке на фоне расследования взрывов во Врбетице. До этого Бенешева говорила, что хочет подать дисциплинарный иск против Земана в связи с его выступлением на пресс-конференции по поводу взрывов.

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МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, из-за возможной причастности разведки РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. МИД РФ в ответ также объявил о высылке нескольких сотрудников дипмиссии в Москве. Власти Чехии также объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ, причастных к отравлению Сергея Скрипаля, — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как позднее выяснил Bellingcat, как минимум шесть сотрудников подразделения №29155 Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ или ГРУ) предположительно провели спецоперацию в Чехии, которую власти республики связали со взрывом склада боеприпасов во Врбетице.

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