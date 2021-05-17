 

Мнение: Выборы-выборы, кандидаты молодцы

17.05.2021, 4:14, Разное
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Кандидат в депутаты от Иванской области.

Это уже какая-то постметаирония.

Источник: Colonel Cassad



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