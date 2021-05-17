Мнение: Выборы-выборы, кандидаты молодцы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Кандидат в депутаты от Иванской области.
Это уже какая-то постметаирония.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Кандидат в депутаты от Иванской области.
Это уже какая-то постметаирония.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры
16.05 / Мнение: А ЗАВТРА БУДЕТ?
07.11 / Врач Филипп Кузьменко назвал запрещенные при COVID-19 продукты
19.03 / «А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит»: МИД подготовил письменный ответ президенту США Джо Байдену
27.01 / Ученые КФУ купили 30 мышей за 1 млн рублей для тестирования вакцины от COVID-19
01.09 / Кара Делевинь и ее сестры Поппи и Хлоя занялись выпуском веганского вина
20.08 / Мнение: Ярмыш в шоке: Леша в коме
12.05 / Бывший глава Минфина Украины предсказал мародерство в стране
24.12 / Мнение: Америка шутит
29.03 / Мнение: Не будут заселяться носящие Nike и Adidas
05.02 / Мнение: Раздел рынка
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090