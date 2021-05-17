 

В Военно-промышленной комиссии допустили строительство более 10 «Бореев»

17.05.2021, 4:06, Новости дня
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После того, как будут готовы законтрактованные АПЛ проекта 955 («Борей»), их строительство могут продолжить, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

Его спросили, завершится ли серия после того, как построят девятую и десятую подлодки. Поспелов ответил, что «серия может быть продолжена», поскольку «проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации», передает РИА «Новости».

Он не назвал точное количество дополнительных «Бореев», но отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях указано число пусковых установок и боезарядов, которое и определяет количество носителей.

Напомним, в октябре будет готова к передаче ВМФ РФ АПЛ проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег». 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А.



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