 

Минюст Чехии открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице

17.05.2021, 4:06, Новости дня
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Министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. О том, что Бенешова заявляла о нескольких версиях, говорил президент страны Милош Земан.

Бенешова заявила, что «не располагает информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС.

Напомним, Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом он сослался на главу минюста. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию.



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