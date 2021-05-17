Тысячи сторонников ХАМАС вышли на митинг в Торонто (видео)

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Тысячи жителей Торонто вышли на митинг в поддержку Палестины

Флаги Палестины и плакаты «Свободу Палестине» заполнили площадь Натана Филлипса вечером в субботу

Протестующие осуждали несправедливость к народу Палестины посреди разрастающегося конфликта между армией Израиля и группировкой Хамас.

Конфликт начался, когда в восточной части Иерусалима полиция Израиля начала выселение палестинских семей из их домов. Хамас начал обстрел Иерусалима в понедельник, а армия Израиля начала ответные действия в секторе Газа. С тех пор, Хамас выпустил более двух тысяч ракет по Израилю.

В результате конфликта уже погибло 145 палестинцев и 8 израильтян.

На площади Натана Филлипса также появилось несколько десятков человек с флагами Израиля. Полиция разделила две группы, встав в линию между ними.

Улицы во время митинга вокруг площади были перекрыты.