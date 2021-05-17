 

Мнение: О стопроцентном признаке последних дней России

17.05.2021, 3:42, Разное
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Это действительно белый пушной зверёк пришёл. Проблема не в торговле нефтью или газом, которая даёт всё меньше и меньше валютной выручке. Не в падающих седьмой год подряд, вопреки всем методичкам Росстата, реальных доходах россиян. И даже не в репрессиях, жалобы на которые в последние месяцы и вправду участились.

Проблема уже в головах.

Заглавное фото – из архива. Год назад 11-летняя школьница из Екатеринбурга Каролина Черных установила некий мировой рекорд в честь 75-летия Великой Победы. Она 77 минут простояла на гвоздях в «солдатской» военной форме 1940-х. Босиком.

И это не ворчание либерала относительно победобесия. Чтобы понять, что в этом показательном перформансе акции ко Дню Победы не было ни грана от «Я помню, я горжусь», достаточно посмотреть снимки крупного плана.

Да и вообще стоять босиком на гвоздях ребёнку – сомнительный способ почтить память павших и выразить уважение ветеранам… Даже если инициатива была целиком 11-летней на тот момент девочки.

Нацистская Германия бросило в пекло Второй мировой фольксштурм и гитлерюгенд в качестве акта отчаяния. Это ей не помогло, и даже агонию вряд ли отсрочило…

Просто последний шанс спастись для фашистских бонз.

Неужели и нынешняя #власть уже нутром чувствует, что нет у неё других шансов спастись?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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