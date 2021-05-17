 

Мнение: Я никого не убивал (с)

17.05.2021, 3:32, Разное
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Вторая серия мистического мини-сериала “Пассажиры” – жанр расцвел как раз в период ковидобесия и связанных с ним карантинов. Формат удобный – одна серия всего 20 минут. Серии просто выкладываются на Ютуб – народ смотрит, балдеет. Эту выложили в январе 2021. Сюжет: обычный советский школьник приходит в школу, достает из сумки обрез – и заходит в класс…

Хотя понятно, что авторы-то вдохновлялись примером “керченского стрелка” 2018 года. Но получилось заодно и пророчество – просто потому, что кейсы-то похожи как две капли воды.

Источник: Размышления вольного социолога



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