Мнение: Я никого не убивал (с)

Вторая серия мистического мини-сериала “Пассажиры” – жанр расцвел как раз в период ковидобесия и связанных с ним карантинов. Формат удобный – одна серия всего 20 минут. Серии просто выкладываются на Ютуб – народ смотрит, балдеет. Эту выложили в январе 2021. Сюжет: обычный советский школьник приходит в школу, достает из сумки обрез – и заходит в класс…

Хотя понятно, что авторы-то вдохновлялись примером “керченского стрелка” 2018 года. Но получилось заодно и пророчество – просто потому, что кейсы-то похожи как две капли воды.