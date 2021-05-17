Даже если вы далеки от дизайна, вы легко сможете сделать необычные горшки из цемента и даже продавать их

Декор дачного участка – сложный процесс. Причем многие садоводы используют самые разные варианты украшений. До сих пор определенным интересом пользуется “покрышечный” дизайн. Отработанные шины применяют в качестве своеобразных оградительных элементов и клумб для растений.

Сосед по даче стал делать горшки из цемента.

Для этого ему понадобилось ведро, 2 вида пленок и некоторые другие материалы.

Полученные горшки он продает всем желающим. Саму работу он подсмотрел в интернете.

Этапы работы

Повторить его работу не составит никакого труда. Все манипуляции просты и доступны даже далеким от строительства людям.

Сначала нужно взять обычное ведро, свернуть в рулон полимерную сетку и поместить в емкость. Затем маркером следует нанести разметку, выделив торчащие из ведра части сетки. Потом их нужно просто обрезать. Можно использовать канцелярский нож, но удобнее орудовать обычными ножницами. Далее края сетки необходимо зафиксировать проволокой. В результате чего должен получиться специфический цилиндр.

Теперь необходимо изготовить другой цилиндр, выделяющий внутреннее пространство. Сосед делает его из плотного полимерного материала, соединяя края пленки при помощи обыкновенного скотча. Цилиндр будет расположен внутри ведра. Его диаметр должен быть меньше диаметра внешнего сеточного цилиндра примерно в 2 раза.

Теперь наступил этап приготовления самого раствора. Для этого нужно взять песок, цемент и воду. Смешивать компоненты можно вручную, но проще всего использовать электродрель со специальной насадкой.

Внутреннюю поверхность ведра и сеточный цилиндр сосед дополнительно обрабатывает особым составом. Он необходим для более легкого извлечения горшка после застывания бетона.

Теперь необходимо приступить к самой работе. Сначала нужно поместить цилиндр из сетки в ведро и вылить немного цемента. После этого следует воткнуть внутренний цилиндр и добавить раствор. Так удастся сформировать днище будущего горшка.

Потом необходимо заполнить полость между сеточным и обычным цилиндром цементом. На этом работа закончена.

Советы

Полость внутри второго цилиндра нужно предварительно заполнить песком.

В противном случае цемент деформирует полимер, что испортит конечный результат. При приготовлении раствора нужно смотреть на консистенцию. Смесь не должна быть слишком жидкой или, наоборот, густой.

Вместо итогов

Как видно, простой горшок для растений удастся изготовить и самостоятельно. Для усиления конструкции внутреннюю полость можно заполнить армирующей сеткой.