Почему некоторые слова, сказанные перед зеркалом, приносят счастье и удачу

Зеркалам с давних времен люди приписывали чудодейственные свойства. Они знали, какие волшебные слова произнести, чтобы в доме был достаток, чтобы вылечиться от болезни или просто поднять себе настроение. Теперь эти практики почти забыты, а зря. Ведь магия отражения действительно существует.

Что можно, а чего нельзя говорить перед зеркалом

Многие легенды связаны с зеркалами, считается, что этот предмет энергетически очень сильный. Например, перед ним нельзя говорить некоторые слова и фразы. Они словно отражаются от стекла и возвращаются прямо на вас, причиняя вред здоровью и влияя на повседневную жизнь. Например, никогда нельзя себя ругать, говорить, что вы ничего не добьетесь, что вас никто не любит. Даже если вы реально чем-то в себе недовольны, забудьте про это.

Есть также слова, способные, наоборот, сделать вашу жизнь лучше. При взгляде на свое отражение вы должны проговорить их, чтобы поверить в себя, добиться успеха, привлечь любовь. Вы сами удивитесь, насколько изменится к лучшему ваша жизнь. Посмотрите на свое отражение и произнесите громко и уверенно фразы, включающие слова:

здоровье;красота;счастье;радость;любовь;богатство;ум;сила;успех.

Эти слова следует произносить, глядя в глаза своему отражению. Они являются созидающей визуализацией, привлекающей в вашу жизнь все, что вы сами захотите.

Красота

Хотя и существует расхожая фраза о том, что красота — не главное в жизни, все же быть привлекательными хотят все. Но иногда при одном взгляде на себя в зеркало человек впадает в уныние, настолько его не устраивает отражение. Однако этого стоит избегать — полюбить себя очень важно, принять таким, каким создала природа.

Каждый день, глядя на себя в зеркало, повторяйте: «Я самая красивая (самый красивый)» или «Я прекрасна, великолепна (великолепен)». Если говорить это четко и уверенно, со временем вы сами удивитесь, насколько слова материализуются. Вы на самом деле почувствуете себя более уверенно, люди станут видеть в вас привлекательную личность. Мелкие недостатки не исчезнут, но станут вашей «фишкой», играющей вам на пользу.

Здоровье

Это то, о чем мечтают все, втайне прося об этом Вселенную. Конечно, здоровье необходимо и взрослым, и детям, желание не болеть свойственно всем. Этого можно добиться при помощи определенных слов, сказанных перед зеркалом. Ежедневно пробуйте повторять: «Я здоров, отлично себя чувствую, никаким болезням меня не одолеть». Вскоре вы станете замечать, как перестанут беспокоить вас мелкие недуги. Постепенно вы забудете дорогу в поликлинику, посещая ее только в профилактических целях.

Счастье

Это очень неоднозначное понятие, оно по-разному воспринимается всеми нами. Кто-то не мыслит его без любви близких людей, кому-то нужны деньги и слава, чтобы почувствовать себя счастливым. Магия отражения действует в любом случае. Просто встаньте перед зеркалом, назовите то, чего вам действительно хочется. Чем сильнее вы будете желать чего-то — тем скорее это исполнится. Ваше индивидуальное счастье обязательно придет, стоит только поверить.

Любовь

Речь идет необязательно о романтических чувствах, ведь не менее важна любовь к родным, друзьям. Такая любовь способна разрушить все стены непонимания, сделать счастливее, придать жизни смысл. Кто-то страдает, не получая ее взамен, кто-то только ищет своего человека. Посмотрите в зеркало и четко произнесите: «Хочу любить и быть любимой (любимым)». Уже вскоре после начала этого тренинга вы поймете, что ваше чувство стало взаимным.

Ум

Бывает, что вы сомневаетесь в своем уме, принижаете свои способности на фоне успехов коллег. Не спешите включать себя в списки глупцов — не ставьте на себе крест. Если вы не смогли однажды поддержать умную беседу и ошиблись на работе — не беда. Станьте перед отражением и скажите: «Я умен (умна), я многое могу». Убеждайте себя ежедневно, но не забывайте про саморазвитие.

Радость

Это обычно то, чего нам всем не хватает, — простых человеческих радостей. Нас одолевает апатия, затягивает рутина, плохое настроение преследует почти каждый день. Следом идут неудачи на работе, проблемы личного характера, так и уходит вся радость. Ее можно вернуть в свою жизнь, говоря перед зеркалом: «Я радуюсь, наслаждаюсь каждой минутой своей жизни».

Вы увидите, как со временем постоянная борьба с плохим настроением перестанет мучить вас. Станет больше радостных моментов, вы начнете и впрямь дорожить каждой минутой, научитесь отдыхать душой, просто наслаждаясь жизнью. Радость посетит вас однажды и останется с вами навсегда.

Богатство

Желание быть обеспеченным ничуть не постыдно. Мы часто хотим того, чего не можем позволить себе, и это удручает. Мы начинаем корить себя за то, что мы неудачники, не можем заработать денег на свои потребности. На самом деле это свойственно всем. Вы можете улучшить свое материальное положение, проговаривая перед зеркалом такие слова: «Я хочу много зарабатывать, и я заработаю много денег».

Поверив в эту мысль, приняв ее полностью, вы сможете материализовать ее. Повторяйте такие слова своему отражению каждый день, это поможет вам достичь материальной стабильности и достатка, о котором вы мечтали. Попробуйте — это действительно работает.

Сила

Перед проблемами и во время болезни люди часто ощущают себя слабыми, бессильными. Внутренняя сила необходима всем, и ее можно в себе развивать. Встав перед зеркалом, скажите себе: «Я ничего и никого не боюсь». Прилив сил будет ощущаться практически сразу. Вы сможете перебороть страхи и дать в нужный момент отпор недоброжелателям.

Успех

Каждому хочется, чтобы его цели были достигнуты. Только иногда нет совершенно никакого представления о том, как осуществить задуманное. Главное — не опускайте руки. Встаньте перед зеркалом и скажите: «Я смогу добиться всех своих целей. Никакие препятствия меня не остановят». Сосредоточьтесь на поставленных целях, и они обязательно воплотятся в жизнь, как и все остальное, что вы будете проговаривать, глядя на свое отражение в зеркале.