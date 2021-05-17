 

Балтфлот рассказал об эсминцах США в Балтийском и Северном морях

17.05.2021, 3:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Балтийском и Северном морях постоянное боевое дежурство несут эсминцы ВМС США типа «Арли Берк», сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Носатов сообщил, что «в регионе на постоянной основе действуют две группы объединенных военно-морских сил стран НАТО численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения». По его словам, в Балтийском и Северном морях дежурят эсминцы ВМС США типа «Арли Берк», которые являются частью европейской ПРО, пишет «Красная звезда».

Также альянс планирует провести в регионе свыше 20 учений, «включая крупномасштабные, в ходе которых корабельная группировка может быть увеличена до 30–40 кораблей». В частности, НАТО совместно со Швецией и Финляндией проведут Northern Сoasts – 2021, в которых будут участвовать «до 30 кораблей и 40 самолетов». Кроме того, Польша планирует учения «Остробок», «Варгач» и «Корморан» рядом с Калининградской областью, в них собираются задействовать «до 20 кораблей и подводных лодок, а также авиацию». «В ходе всех этих учений РФ зачастую рассматривается как источник потенциальных угроз», – сказал Носатов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Споры об онлайн-товарах предложили решать через Госуслуги

02.10 / Польские дайверы нашли затонувший пароход, где может находиться Янтарная комната

08.10 / Совбез Киргизии заявил об исчезновении президента Жээнбекова и премьера Боронова

25.06 / США ввели санкции против компаний иранского металлургического сектора

12.07 / На Донбассе сегодня ранены пять украинских военнослужащих – штаб ООС

14.11 / Врач предупредил о повышенных шансах заболеть коронавирусом на морозе

01.09 / Фокин попал в базу «Миротворца»

30.07 / На границе Венгрии и Украины необходимо увеличить количество пропускных пунктов – посол

02.12 / Роскосмос решил заменить американский канал связи с МКС отечественным

23.12 / Маас – сейчас открывается последняя возможность спасти иранскую ядерную сделку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика