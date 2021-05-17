Балтфлот рассказал об эсминцах США в Балтийском и Северном морях

В Балтийском и Северном морях постоянное боевое дежурство несут эсминцы ВМС США типа «Арли Берк», сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Носатов сообщил, что «в регионе на постоянной основе действуют две группы объединенных военно-морских сил стран НАТО численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения». По его словам, в Балтийском и Северном морях дежурят эсминцы ВМС США типа «Арли Берк», которые являются частью европейской ПРО, пишет «Красная звезда».

Также альянс планирует провести в регионе свыше 20 учений, «включая крупномасштабные, в ходе которых корабельная группировка может быть увеличена до 30–40 кораблей». В частности, НАТО совместно со Швецией и Финляндией проведут Northern Сoasts – 2021, в которых будут участвовать «до 30 кораблей и 40 самолетов». Кроме того, Польша планирует учения «Остробок», «Варгач» и «Корморан» рядом с Калининградской областью, в них собираются задействовать «до 20 кораблей и подводных лодок, а также авиацию». «В ходе всех этих учений РФ зачастую рассматривается как источник потенциальных угроз», – сказал Носатов.