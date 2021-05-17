 

Кто будет следующим холостяком? – Личное мнение

17.05.2021, 2:58, Разное
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Очевидно, что проект «Холостяк» с Тимати в главной роли провалился. Даже пустой и нудный «Монолог» его наложницы Решетовой не помог подогреть интерес к этому неинтересному холостяку.


Фото: Соцсети. istockptoto.com

Кто будет следующим холостяком, способным реанимировать умирающий проект?

Пока ещё муж Ксении Бородиной, он же — дрессировщик покойного кота Шантика, он же — коуч для куриц, он же — великий пейсатель Омар Хуям, лично мне кажется отличной кандидатурой.  

С тех пор, как Бородину выгнали с ТНТ, между ней и Курбаном (или всё-таки Омаром?) не всё гладко.

Муж тихо, но стремительно выпилил Ксюшу из своего Инстаграма, где теперь методично выстраивает себе имидж одинокого отца взрослого сына.

Это у него получается прекрасно, как, впрочем, и кидать в ресторане хлебными корками в девушек, которые ему симпатичны.

Также Курбан может заставить пахать любую женщину: кормить его, одевать, возить не только его самого, но и его взрослого сына от другой женщины по курортам.

Ну, задорный же холостяк, согласитесь!


Фото: Соцсети. istockptoto.com

Я бы с удовольствием посмотрела проект с Курбаном в главной роли. Это будет ржачно, интересно, необычно.

 Чего только стоит это его: «Есть тело — необязательно даже знать, как это тело зовут».

https://t.me/lenamiro/7707
Видео: Телеграм  

Ну, а что касается ведущей, то здесь, конечно же, нужно брать Бузову.  Она — закомплексованная трудяжка. Курбан таких любит и умеет с ними работать. Себе во благо, разумеется.

Ты, Курбан, на хорошеньких участниц особо не распыляйся, а окучивай некрасивую ведущую Оленьку.

Она, в отличие от твоей отставшей от жизни жены-неудачницы, ещё в строю, денежку какую-никакую зарабатывает. Большую часть заработков у неё, конечно же, отбирают продюсеры, но тебе, Курбан, и на корм, и на красивые часики хватит. И даже на новую машинку.

Когда тебе Ксения в последний раз машину меняла? То-то и оно…

Тем более, что Оленьке, у которой в райдере — 2 бутылки и кальян, садиться за руль, на мой взгляд, опасно. Ты же её спасёшь, сев за руль сам.

Посмотрели бы «Холостяк» с Омаром?

Источник: Лена Миро



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