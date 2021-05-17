Мнение: Минусующие и другие

Про “минусующих” хочу еще написать пару слов.

Вчера автор написала в своем письме, что она “минусовала”, но я и в других письмах это слово вижу и даже в ленте своей.

Что еще за “минусование”?

Минус с точки зрения поля означает влечение.

Влечение, народ. Больше ничего.

Плюс ваш означает, что вас не влечет к вот этой конкретной фигуре, а минус означает, что вас влечет.

Всех, кто будет употреблять понятие “минус” как описание ненужности или униженности, я буду блокировать в блоге.

Потому что если у вас с базовыми понятиями такая неразбериха в голове, то вам и близко к комментированию не надо приближаться. Разберитесь сначала со своей кашей.

Минус в поле – это интерес, потребность, влечение.

Представьте себе, как выглядит заинтересованная в вас фигура. Она тянется к вам, разворачивается, ее внимание течет в вашу сторону, она открыта вам, она хочет сближения, общения, ей охота вас больше. Вот это – минус. Это даже на фото визуально видно хорошо. А в реале тем более.

Две фигуры могут тянуться друг другу и в идеале должны, если мы говорим об отношениях.

Два минуса – это динамический баланс.

И если вы не поправите что-то в ваших мозгах и не начнете рассматривать и ощущать минус как пластичность, готовность к изменениям и построению связей, а плюс как разрушение связей, отмирание, вы не сможете начать изучать поле и рыбалку.

Так и будете бестолковыми “девушками-плюсами”, которые думают, что их отмороженность кого-то привлекает.

Когда рапаны употребляют слово “минусовал”, они имеют в виду плюсующего партнера.

Они имеют в виду, что их минус был больше, чем у второго, а если бы был такой же, то получался бы баланс.

То есть баланс они ощущают как ноль, а “минусование” свое как избыточную нужду.

И это не просто ошибка. Девушки-плюсы не просто так плюсы. Они действительно верят, что не иметь влечения – это то же самое, что иметь опору на себя, независимость. А если влечение есть, появляется зависимость, так они думают. Поэтому они имеют не только убитую рефлексию, но и фрустрацию. Они борятся со своими влечениями как могут.

Они не просто так ошибочно употребляют это понятие, не только от недопонимания. Язык – такая вещь, что интуитивно приживаются те понятия, образы которых кажутся наиболее адекватными.

Почему, например, многие упорно употребляют слово “слив” как синоним бегству.

Это совсем не случайно. Они говорят про бросивших их “слился” или “слил меня”. И если второе еще кое-как понятно с точки зрения поля, то есть предал, выбросил, навредил фигуре, ну допустим, хоть и чушь, то первое означает противоположное, а для большинства рапанов – одно и то же. Сам слился или тебя слил – нет разницы, потому что для рапана любой, кто его бросил, обречен исчезнуть, раствориться в небытие. Поэтому рапану так тяжело отцепиться от гештальта. Он боится, что если он отцепится, второй сразу же физически сольется и утечет навсегда, и его потом из атомов не восстановишь.

Или, например, выражение “заранее спасибо за ваш взгляд со стороны”, которое рапаны всегда пишут в письмах, сколько их ни ругай. Они не могут понять, что это не вежливость, а штурманство, вот это их “заранее спасибо” и это понижает их шансы на разбор, а не повышает. Они не понимают, почему поблагодарить заранее – это плохо, ведь это благодарность за шанс. Нет в представлении рапана вот этой границы – чужая воля. Не понимают они, что не надо проталкивать туда благодарность за решение, которое человек не принял, можно благодарить за то, что он уже сделал. Нет этой границы и негде взять. И “взгляд со стороны” тоже. Хоть убейтесь, но рапан не поймет, что не так, а раз не поймет, то и забудет, что нельзя. Ему кажется, что разбор в рубрике – это именно взгляд, взглядов может быть много, разные, все имеют право быть. Если бы рапан думал, что есть объективная картина поля, он бы перестал быть рапаном. А он считает, что все субъективно, неоднозначно, хаотично, именно поэтому постоянно хитрит, гладит Жучку и кормит корону.

Нет никаких “неудачных выражений”, все выражения отражают то, что вы хотите выразить. И если сумбурно выражаетесь, значит сумбур есть в ваших представлениях. И если неверно используете понятие, будьте уверены, за этим стоит какой-то дефект. Как минимум баг.

Кстати, о багах. Недавно двое или трое одаренных принялись вдруг употреблять в комментариях слово “баговал”. Не знаю, на какой помойке они это подхватили, но прицепилось к ним это слово не случайно.

Баг – это деформация границ. В том месте, где у вас постоянный баг, крупный баг, вы не видите чужие границы. Не понимаете, почему границы проходят так, почему ваша территория меньше, а не больше. Не согласны с этим, защищаете клочок территории, который считаете своим. Вот что такое баг.

А баговать – это, видимо, совершать вылазки, каждый раз возвращаясь в границы.

Но чтобы вернуться в границы, их надо видеть. А баг – это когда вы не видите границы в этом месте, не чувствуете их.

Поэтому люди, употребляющие дурацкое слово “баговать” не понимают сути багов. Это не просто соавторство со мной их Выскочки, хотя и это тоже.

Так вот, что касается “минусующих”.

Перестаньте воспринимать минус как уязвимость и тем более как проблему. Без вашего минуса не будет потока в поле.

Плохо для вас – это когда у интересной вам фигуры плюс. Вот что является плохим обстоятельством. Хотя плохо оно, в основном, для вашей хлеборезки, а если хлеборезку закрыть, то нормально.

Если вы не научитесь держать фокус на партнере и смотреть на его плюс и минус, а не на свой, вы ничему не научитесь.

Если у другого плюс, нет никакой разницы, что там у вас. В любом случае человеку вы не нужны.

Поэтому “он стал плюсовать” про партнера – это нормальный анализ поля.

А “я минусовал” – глупая рапанья оценка, не говорящая ни о чем, кроме вашей короны Сокровища.

Приведите еще примеры таких же неверных использований понятий, которые мы употребляем в блоге, и неверных представлений, которые за этим стоят.