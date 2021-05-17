 

Задержан сбивавший прохожих на электросамокате в центре Петербурга мужчина

17.05.2021, 2:14, Новости дня
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В Петербурге задержали молодого человека, который сбивал прохожих на электросамокате, сообщил Следственный комитет России.

В Сети опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которых зафиксировано, как несколько молодых людей на электросамокатах на пешеходной зоне сбивают прохожих и наносят удары мужчине.

 

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить подозреваемых, уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство», сообщается на сайте ведомства.

Следователи установили подозреваемого, им оказался учащийся в одном из вузов города 21-летний молодой человек.

По версии следствия, подозреваемый и его знакомые на электросамокатах 13 мая столкнулись на Невском проспекте с мужчиной и скрылись с места происшествия. 14 мая подозреваемый наехал на местного жителя 1980 года рождения и «из хулиганских побуждений с соучастниками нанес ему многочисленные удары рукам и ногами». Пострадавшего госпитализировали.

Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для задержанного, ведется поиск соучастников.



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