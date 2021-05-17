 

Госдеп не исключил обсуждения «Северного потока – 2» Блинкеном и Лавровым

17.05.2021, 2:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета, сообщили в Госдепе.

Высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что данная тема «может возникнуть на двусторонних переговорах» с Данией, «то же самое относится и к Лаврову». США считают, что «Северный поток – 2» якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».

США утверждают, что «не стремятся к эскалации», а «ищут более предсказуемые, стабильные отношения». По мнению представителя Госдепа, «есть области, в рамках которых» Вашингтон «может обсудить это» с главой МИД России, передает ТАСС.

В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. В МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / ВОЗ оценила испытания вакцины от коронавируса в России

20.12 / Трамп высказался против введения в США жестких ограничений по примеру Британии

03.10 / США захотели увеличить пошлины на алюминий из России

29.11 / Ученые уменьшили «шанс на встречу с инопланетянами»

01.01 / США увидели в бюджете ООН антисемитизм

09.03 / В Одессе подожгли двери Пенсионного фонда

17.03 / CNN – «не наделайте глупостей» — сестра Ким Чен Ына предостерегла Вашингтон от опрометчивых шагов

24.01 / Глава налоговой Любченко: Пенсии и зарплаты бюджетникам будут выплачиваться. Но они недостаточны для полноценной жизни

13.01 / В 2020 году зафиксирован рост физической агрессии к журналистам – Томиленко

20.01 / РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих интересах – контактная группа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика