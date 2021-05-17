Госдеп не исключил обсуждения «Северного потока – 2» Блинкеном и Лавровым

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета, сообщили в Госдепе.

Высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что данная тема «может возникнуть на двусторонних переговорах» с Данией, «то же самое относится и к Лаврову». США считают, что «Северный поток – 2» якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».

США утверждают, что «не стремятся к эскалации», а «ищут более предсказуемые, стабильные отношения». По мнению представителя Госдепа, «есть области, в рамках которых» Вашингтон «может обсудить это» с главой МИД России, передает ТАСС.

В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. В МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.