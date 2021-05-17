Израильская авиация атаковала сектор Газа

Израильские истребители наносят удары по сектору Газа, сообщила израильская армия.

«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Напомним, возобновился ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Беэр-Шева. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет.