 

Израильская авиация атаковала сектор Газа

17.05.2021, 2:14, Новости дня
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Израильские истребители наносят удары по сектору Газа, сообщила израильская армия.

«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Напомним, возобновился ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Беэр-Шева. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет.



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