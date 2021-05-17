 

Израиль разбомбил тоннель рядом с детсадом, больницей и мечетью в секторе Газа

17.05.2021, 1:26, Новости дня
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Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей, в тоннеле хранилось военное оборудование, сообщила пресс-служба израильской армии.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по офису, принадлежащему службе внутренней безопасности ХАМАС, который использовался в террористических целях. Израильские истребители также поразили шахту тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В тоннеле, по этим данным, было военное оборудование, он был рядом с детским садом, мечетью и больницей. Отмечается, что гражданских лиц заблаговременно предупредили об ударе, чтобы они смогли эвакуироваться.

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит большую цену».



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