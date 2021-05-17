В Иерусалиме застрелили пытавшегося задавить полицейских водителя

В Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.

«Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме, полицейские офицеры ранены. Террорист нейтрализован на месте», – цитирует Розенфельда РИА «Новости».

Он позже пояснил, что при наезде ранения получили шесть сотрудников силовых органов, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, у других легкие травмы.

Напомним, в конце недели обострилась ситуация в секторе Газа. Движение ХАМАС запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

После этого израильские беспилотники нанесли ответные удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, также Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей.