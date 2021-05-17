 

Возобновился ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

17.05.2021, 1:26, Новости дня
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С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Беэр-Шева, сообщила израильская армия.

Собщается, что «в городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО». С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, из которых 450 упали в самом анклаве, а 1,2 тыс. были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.



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